Messi tiene l’Argentina col fiato sospeso | infortunio con l’Inter Miami a pochi giorni dal Mondiale!
Messi si è infortunato durante una partita con l’Inter Miami, poche settimane prima dell’inizio del Mondiale. L’attaccante ha lasciato il campo in lacrime, e sono stati programmati esami strumentali per valutare l’entità del problema. La federazione nazionale e lo staff medico stanno monitorando la situazione. La squadra nazionale aspetta aggiornamenti ufficiali prima di definire la presenza del giocatore nel torneo.
Attesa per gli esami strumentali. Cresce la preoccupazione in casa Argentina per le condizioni di Leo Messi, a poche settimane dall’inizio dei Mondiali. Il numero 10 dell’ Inter Miami ha lasciato il campo al 73’ della sfida di MLS contro i Philadelphia Union, vinta 6-4 dalla squadra della Florida. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Messi Argentina, il problema al bicipite femorale. Messi, raramente sostituito durante le partite, si era già fermato al 71’, toccandosi il bicipite femorale sinistro. Il campione argentino non si è diretto subito verso la panchina, ma ha di fatto chiesto il cambio dopo aver avvertito il fastidio muscolare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
MLS Finals 2025 Prophecy! Messis Inter Miami vs Vancouver Prediction
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