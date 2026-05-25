Messi tiene l’Argentina col fiato sospeso | infortunio con l’Inter Miami a pochi giorni dal Mondiale!

Notizia in breve

Messi si è infortunato durante una partita con l’Inter Miami, poche settimane prima dell’inizio del Mondiale. L’attaccante ha lasciato il campo in lacrime, e sono stati programmati esami strumentali per valutare l’entità del problema. La federazione nazionale e lo staff medico stanno monitorando la situazione. La squadra nazionale aspetta aggiornamenti ufficiali prima di definire la presenza del giocatore nel torneo.