L’Eredità Summer la Ghigliottina perfetta fa quasi dimenticare Affari tuoi

Durante l’ultima puntata di L’Eredità Summer, il gioco della Ghigliottina ha catturato l’attenzione, lasciando quasi in secondo piano Affari tuoi. Il conduttore ha presentato la versione estiva del quiz, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione, in onda su Rai1, si confronta con altri quiz show come La Ruota della Fortuna e lo storico Gerry Scotti. La puntata si è svolta senza particolari incidenti, con i concorrenti impegnati nella sfida finale.

Nuovo appuntamento con L’Eredità Summer, il game show condotto da Marco Liorni su Rai1, che continua a proporre la versione estiva dello storico quiz con le novità introdotte per questa edizione, chiamato a sfidare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Protagonista della serata del 22 luglio è di nuovo la campionessa Maria Vittoria, che ha dovuto sfidare gli altri concorrenti in gara. Ma dopo il trionfo della puntata ieri, è un altro sfidante a conquistare la vittoria con una Ghigliottina perfetta. L’Eredità Summer, Marco Liorni e il corpo di ballo che ci fa dimenticare Affari tuoi. Una nuova puntata de L’Eredità Summer: Marco Liorni ha... 🔗 Leggi su Dilei.it

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