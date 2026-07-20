L’EREDITÀ SUMMER SFIDA LA RUOTA TRA NOVITÀ E GHIGLIOTTINA RIVISTA

Da lunedì 20 luglio Marco Liorni conduce “L’Eredità Summer”, tutti i giorni alle 20.35 su Rai 1. Per la prima volta il game show più longevo della tv italiana approda in access prime time. Un appuntamento all’insegna del divertimento, della competizione e delle novità e forte degli straordinari risultati d’ascolto ottenuti nell’ultima stagione. L’Eredità ha registrato una media di 4.492.000 telespettatori con il 27,4% di share, il programma – realizzato in collaborazione con Banijay Italia – conserva il ritmo coinvolgente che lo ha reso uno dei format più amati dal pubblico. Tra i giochi della tradizione tornano La Scossa, il Gioco delle Date e il Gioco delle 6 Porte (che ricorda il Triello), pensati per rendere la sfida ancora più spettacolare grazie all’ausilio di immagini e filmati. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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SFIDA LA RUOTA TRA NOVITÀ, GHIGLIOTTINA E UNA CANZONE INEDITA

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L’EREDITÀ SUMMER SFIDA LA RUOTA TRA NOVITÀ, GHIGLIOTTINA E UNA CANZONE INEDITADa lunedì 20 luglio, il programma televisivo condotto da Marco Liorni va in onda alle 20.

L’EREDITÀ SUMMER SU RAI1: GROSSE NOVITÀ PER LA SFIDA CON LA RUOTA DELLA FORTUNADal 20 luglio 2026, su Rai1 andrà in onda “L’Eredità Summer” condotto da Marco Liorni, con trasmissione prevista tutti i giorni intorno alle 20.

Temi più discussi: Eredità Summer, Liorni emozionato: l’omaggio a De Martino e la sfida con Gerry Scotti; Affari Tuoi è finito, ma Liorni non va ancora in onda: perché stasera non c'è la prima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1; L Eredita Summer; Marco Liorni pronto a debuttare con L’Eredità Summer: Nessuna sfida alla Ruota.

Eredità Summer, Liorni emozionato: l’omaggio a De Martino e la sfida con Gerry ScottiEredità Summer, Liorni emozionato al debutto: l’omaggio del conduttore a De Martino e la sfida con Gerry Scotti ... dilei.it

L’Eredità Summer edition, su Rai 1 comincia la versione estiva del game showL’Eredità Summer edition 2026 stasera 20 luglio su Rai 1: che cos’è, le novità, le regole, i giochi L’Eredità Summer Edition 2026 promette un’ora di divertimento quotidiano, in prima serata e 7 giorni ... iodonna.it