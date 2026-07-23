leone xiv il nuovo libro del papa che inneggia alla pace

Brutale, il numero, nella sua apparente semplicità statistica: 103 nazioni coinvolte in qualche forma di conflitto armato. Lo scrive Papa Leone XIV nell’introduzione a Disarmata e disarmante. La pace è un dono, l’antologia pubblicata il 21 luglio 2026 dalla Libreria Editrice Vaticana e curata dal giornalista Alessandro Banfi. Il volume raccoglie tutti gli interventi del Pontefice sulla pace dall ‘inizio del suo pontificato, dall’8 maggio 2025. «La pace è il grande desiderio che agita molti cuori, ma è anche spesso minacciata, calpestata, irrisa», scrive Leone XIV. Non si tratta di una rassegnazione triste e moralistica. È, al contrario, il punto di partenza di una riflessione che chiama in causa ogni singola persona. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Leone 14 il Papa più inutile della storia

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