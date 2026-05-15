Salone del Libro Leone XIV | C’è bisogno di una letteratura che diventi scuola di fraternità e pace

Durante il Salone del Libro, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di una letteratura che favorisca la comprensione della dignità di ogni individuo, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Ha aggiunto che i libri devono diventare strumenti per promuovere la fraternità e la pace, contribuendo a creare un legame più forte tra le persone. Le sue parole sono state rivolte a evidenziare il ruolo della letteratura nel rafforzare i valori di rispetto e solidarietà nella società.

“C’è bisogno di una letteratura che aiuti a riconoscere la dignità di ogni persona, specialmente dei più vulnerabili, e che diventi sempre più scuola di fraternità e di pace”. È questo l’auspicio che Papa Leone XIV ha voluto lanciare al Salone Internazionale del Libro di Torino, in un messaggio letto dalla direttrice della Fiera, Annalena. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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