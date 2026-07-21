Disarmata e disarmante il nuovo libro di Papa Leone sulla pace

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è stato pubblicato il libro del Papa intitolato “Disarmata e disarmante. La pace è un dono”, curato da Alessandro Banfi. Il volume raccoglie vari interventi del pontefice incentrati sul tema della pace, evidenziando le sue parole e riflessioni. È la prima antologia che presenta una selezione di discorsi e messaggi sulla pace, offrendo un quadro complessivo delle posizioni espresse dal Papa su questo tema.

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Pubblicato oggi il nuovo libro del Papa dal titolo ‘disarmata e disarmante. La pace è un dono. Curata da Alessandro Banfi è la prima antologia che attinge a vari interventi del pontefice sul tema della pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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