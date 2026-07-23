Leonardo ha commentato che il calcio italiano è rimasto indietro, sottolineando che attualmente si concentra molto sull’uno contro uno e sulla propositività. Ha evidenziato la necessità di trasmettere questa impostazione ai giovani calciatori.

Leonardo e l’importanza di saltare l’uomo. “ Il calcio italiano è rimasto indietro, oggi si gioca sull’uno contro uno e sulla propositività: dobbiamo dare ai ragazzi questa impostazione. La nostra scelta sarà basata su questo “. Leonardo riassume il concetto in conferenza stampa a margine dell’assemblea di Lega Serie A. “E la nostra scelta del Ct sarà molto basata su questo: creare un calcio forte e offensivo. Ct? C’è da trovare una persona che ragioni come noi. Ci sono tanti allenatori, ma noi vogliamo trovare armonia con il Ct”. Accanto al Direttore tecnico Paolo Maldini ed al Presidente della FIGC Giovanni Malagò, il neo advisor va subito al centro del problema, mostrando anche di non aver paura di affermare ciò che pensa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leonardo: “Il calcio italiano è rimasto indietro, oggi si gioca sull’uno contro uno”

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FIGLIODIEGO E STATO SPINTO A TERRA DAI SUOI COMPAGNI DI CALCIO E DA MIRKO IL BULLO..

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