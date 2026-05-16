Verso Genoa-Milan Allegri | Gioca uno tra Nkunku e Pulisic Sull’altro attaccante vi dico questo

Mancano poche ore alla sfida tra Genoa e Milan e l’allenatore rossonero ha annunciato alcune scelte di formazione. Ha detto che uno tra Nkunku e Pulisic sarà titolare, ma non ha ancora deciso chi. Per l’altro ruolo da attaccante, ha fornito indicazioni specifiche senza indicare nomi. La partita si avvicina e le dichiarazioni di Allegri riguardano principalmente le possibili scelte offensive del Milan in vista dell’incontro.

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Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri hanno bisogno di rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3). Con l'assenza di Leao (squalificato), Massimiliano Allegri potrà contare soltanto su quattro attaccanti: Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Allegri ha parlato delle possibili scelte in attacco nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni del tecnico rossonero. "Domani tra Nkunku e Pulisic uno gioca e l'altro va in panchina. Giocheremo a mezzogiorno, ci sarà una temperatura alta e ci serviranno i cambi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Genoa-Milan, Allegri: “Gioca uno tra Nkunku e Pulisic. Sull’altro attaccante vi dico questo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ALLEGRI: LEAO e PULISIC non devono dare punti di riferimento | DAZN Sullo stesso argomento Verso Lazio-Milan, Allegri sul rendimento di Pulisic: “Un attaccante deve fare gol”Manca sempre meno a Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, in programma domani sera (15 marzo) alle 20:45. Verso Genoa-Milan, probabili formazioni: torna Tomori. Allegri si gioca la ChampionsDopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, in Casa Milan ci si aspetta una bella risposta. Niente caos esterno: #Allegri carica il suo #Milan verso il Genoa. Un solo obiettivo #GenoaMilan #SempreMilan x.com [Vitiello] Modric si è allenato oggi indossando una maschera e vuole essere presente per Genoa-Milan. reddit Verso Genoa-Milan, per Sky spazio a Jashari. Modric in panchin, in attacco Nkunku e GimenezIl Milan è in partenza in questi istanti da Malpensa, direzione Genova: domani alle 12 la sfida contro i rossoblu allenati da Daniele De Rossi. milannews.it Milan, Allegri verso il Genoa: Litigio con Ibra? Classico screzio societario, siamo concentrati sul finaleIl tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto alla vigilia di Genoa-Milan, gara fondamentale per il futuro della squadra rossonera. gonfialarete.com