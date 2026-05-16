Verso Genoa-Milan Allegri | Gioca uno tra Nkunku e Pulisic Sull’altro attaccante vi dico questo

Da pianetamilan.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano poche ore alla sfida tra Genoa e Milan e l’allenatore rossonero ha annunciato alcune scelte di formazione. Ha detto che uno tra Nkunku e Pulisic sarà titolare, ma non ha ancora deciso chi. Per l’altro ruolo da attaccante, ha fornito indicazioni specifiche senza indicare nomi. La partita si avvicina e le dichiarazioni di Allegri riguardano principalmente le possibili scelte offensive del Milan in vista dell’incontro.

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Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri hanno bisogno di rilanciarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3). Con l'assenza di Leao (squalificato), Massimiliano Allegri potrà contare soltanto su quattro attaccanti: Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez. Allegri ha parlato delle possibili scelte in attacco nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni del tecnico rossonero. "Domani tra Nkunku e Pulisic uno gioca e l'altro va in panchina. Giocheremo a mezzogiorno, ci sarà una temperatura alta e ci serviranno i cambi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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