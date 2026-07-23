legittima difesa come sarebbe finito il caso roggero negli usa

Se il caso di un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga fosse avvenuto negli Stati Uniti, il risultato sarebbe stato diverso a seconda dello stato. In alcuni stati, la legge sulla legittima difesa avrebbe potuto giustificare l’uso della forza letale, portando a un’assoluzione o a un processo meno severo. In altri, invece, la stessa azione avrebbe potuto essere considerata eccessiva e portare a una condanna. La differenza dipende dalle normative locali e dall’interpretazione dei fatti.

Se il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per aver inseguito e ucciso all’esterno del proprio negozio due rapinatori in fuga, si fosse verificato negli Stati Uniti, l’esito giudiziario avrebbe registrato una spaccatura netta tra gli Stati. Negli USA la giustizia penale è gestita a livello statale. Il fattore decisivo del caso Roggero, aver sparato all’esterno del locale contro rapinatori che stavano scappando, avrebbe portato alla condanna per omicidio nella stragrande maggioranza degli Stati (come avvenuto in Italia e come porbabilmente sarebbe avvenuto anche in Francia e Spagna ), mentre solo in pochi Stati (con il Texas in testa) l’azione avrebbe potuto concludersi con il proscioglimento completo senza nemmeno un rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Legittima difesa e ladro in casa: errori da non fare!

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