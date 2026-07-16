dobbiamo estendere la legittima difesa caso roggero il piano di salvini

Matteo Salvini ha annunciato l'intenzione di proporre un’estensione della legittima difesa, citando il caso di un lavoratore coinvolto in una vicenda giudiziaria. Ha detto che non si tratta solo di un episodio isolato, ma di situazioni simili di persone comuni che si trovano a difendersi in circostanze difficili. Salvini ha sottolineato che la proposta mira a tutelare i cittadini che si trovano in situazioni di emergenza, senza entrare nei dettagli del caso specifico.

“Non è tanto privata la vicenda di Roggero. Penso anche a tante vicende del passato, tutti lavoratori o lavoratrici normali. Gente che si alza alle cinque di mattina, che va in ufficio, in negozio, in azienda e subisce un'aggressione, una minaccia a mano armata, spesso in compagnia di parenti, e reagisce, in maniera misurata, in maniera eccessiva, all'interno del negozio, all'interno dell'abitazione. Spero il buon Dio di non trovarmi mai in una situazione tale. Tutte persone accomunate dal fatto di non avere precedenti penali, di aver lavorato per una vita e di aver ricevuto un'aggressione quasi sempre a mano armata alla presenza di familiari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Cambia la LEGITTIMA DIFESA | Avv. Angelo Greco

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