Legittima difesa in Ue | come sarebbe finito il caso Roggero in Germania Francia e Spagna

Il caso di Mario Roggero — il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito e ucciso in strada due rapinatori in fuga — rappresenta un chiaro esempio dei confini tra il diritto alla difesa e il divieto di farsi giustizia da soli. In Italia, la magistratura ha escluso la legittima difesa poiché l’incolumità fisica del gioielliere e della sua famiglia non era più a rischio (i malviventi erano ormai all’esterno del negozio) e l’uso della forza letale per difendere unicamente il patrimonio è stato giudicato sproporzionato. Un esito che ha suscitato molte polemiche, ma che probabilmente avrebbe ottenuto lo stesso esito anche in Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Legittima difesa e ladro in casa: errori da non fare!

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