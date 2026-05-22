Bolzano e Trento | uniti per servizi digitali più rapidi e moderni

Bolzano e Trento hanno annunciato una collaborazione volta a migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini e alle imprese. L’obiettivo è rendere più veloci e moderni i processi burocratici, attraverso interventi che coinvolgono la digitalizzazione delle pratiche amministrative. I due comuni mettono in atto uno scambio di competenze tecniche tra i dipendenti comunali, con l’implementazione di nuove procedure e strumenti informatici. La partnership si concentrerà su come ottimizzare i servizi pubblici a livello locale.

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? Punti chiave Come cambieranno concretamente le pratiche burocratiche per le imprese locali?. Quali nuove competenze tecniche verranno scambiate tra i dipendenti comunali?. Come verranno utilizzati i fondi europei per i nuovi progetti tecnologici?. Perché questa unione tra due poli ridurrà i costi per i cittadini?.? In Breve Scambio di know-how tecnico tra dipendenti di Bolzano e Trento per ridurre costi.. Partecipazione congiunta a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.. Allineamento alle direttive del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'Agenzia per l'Italia Digitale.. Semplificazione burocratica per imprese e cittadini tramite gestione integrata dei flussi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano e Trento: uniti per servizi digitali più rapidi e moderni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: "Aperture extra e servizi più rapidi"Un accesso più rapido ai servizi promossi dal settore Servizi al Cittadino del Comune, grazie al potenziamento delle giornate di apertura dello... Transizione digitale. Stanziato quasi un milione per servizi più moderniFOLLONICA Oltre 900mila euro di finanziamenti Pnrr destinati esclusivamente alla transizione digitale dei servizi comunali di Follonica, con più di...