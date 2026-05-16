Una nuova legge elettorale è al centro del dibattito politico, con l’obiettivo di evitare il rischio di un pareggio tra le forze in campo. La proposta, avanzata dal governo, mira a garantire maggioranze più solide e un funzionamento più stabile degli organi rappresentativi. La discussione si inserisce in un quadro di continui confronti tra le diverse forze politiche, che cercano di trovare un accordo per riformare il sistema di voto. La questione resta tra i temi più caldi e dibattuti del momento.

Vespa Sappiamo che al sol sentir parlare di legge elettorale, a chi ci legge viene l’emicrania. Ma se chi ci legge fa parte della larga maggioranza degli italiani, vuole anche maggioranze e governi stabili. Salvo inciampi, Giorgia Meloni si avvia a guidare il governo più longevo dal 1861, cioè dall’unità d’Italia. Questo è stato possibile perché la sua solida maggioranza è figlia delle divisioni di quello che oggi si chiama Campo largo, una coalizione che mette insieme Renzi, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Oggi è impensabile che il Campo largo si divida. Conte ha detto giustamente che prima di parlare di primarie bisogna mettersi d’accordo sul programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuova legge elettorale. La scommessa di Meloni per evitare il pareggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Sullo stesso argomento

Meloni-Schlein, la nuova sfida è sulla legge elettorale: ecco a chi convienePoche cose come la discussione sulla legge elettorale sono in apparenza così distanti dall’interesse delle persone comuni e nello stesso così...

Nuova legge elettorale, si riparte. Asse Meloni-Schlein?Roma, 11 maggio 2026 – L’ora della verità si avvicina, soprattutto per questioni di calendario: la premier vuole arrivare alla prima lettura della...

Secondo una simulazione realizzata da Youtrend per il @Corriere sulla base degli attuali sondaggi, la nuova proposta di legge elettorale avanzata dal centrodestra - un proporzionale con premio di maggioranza su base nazionale, ispirato al modello greco - x.com

Nuova legge elettorale. La scommessa di Meloni per evitare il pareggioLa vittoria del centrodestra nel 2022 è stata figlia delle divisioni nel Campo largo. Noi Moderati giocherà un ruolo decisivo: il suo 1% può determinare la vittoria. Sappiamo che al sol sentir parlare ... quotidiano.net

Nuova legge elettorale, con solo lo 0,1% in più il campo progressista otterrebbe oggi 70 deputati in più: la simulazioneCon solo lo 0,1% in più rispetto al centrodestra, il campo progressista otterrebbe 70 deputati in più a Montecitorio. È quanto viene fuori da simulazione di Youtrend per il Corriere della sera, sulla ... ilfattoquotidiano.it