Risucchiata da bocchettone in piscina cosa prevede il disegno di legge in commissione
Nella commissione parlamentare si discute un disegno di legge che prevede nuove norme sui bocchettoni delle piscine. La proposta nasce dall’aumento di incidenti legati a questi dispositivi, che spesso sono causa di annegamenti. La legge mira a regolamentare la loro sicurezza, introducendo requisiti tecnici più stringenti e controlli più frequenti. Al momento, sono ancora in fase di discussione i dettagli delle misure proposte.
“ Molti degli annegamenti che sono successi nelle piscine riguardano problematiche relative ai bocchettoni. Su questo punto già il testo di legge all’articolo 7 e all’articolo 9 interviene” e “inoltre c’è un emendamento che stiamo predisponendo, fatto in collaborazione tra il ministero della Protezione civile e delle politiche del mare e l’università La Sapienza, per verificare la possibilità – e aspettiamo su questo anche un parere del Mef – di adottare soluzioni tecniche ingegneristiche per limitare il rischio di intrappolamento da bocchettoni. È quello che ha un po’ di problematiche maggiori inerenti ai costi e su questo si sta analizzando la situazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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