Nella commissione parlamentare si discute un disegno di legge che prevede nuove norme sui bocchettoni delle piscine. La proposta nasce dall’aumento di incidenti legati a questi dispositivi, che spesso sono causa di annegamenti. La legge mira a regolamentare la loro sicurezza, introducendo requisiti tecnici più stringenti e controlli più frequenti. Al momento, sono ancora in fase di discussione i dettagli delle misure proposte.

“ Molti degli annegamenti che sono successi nelle piscine riguardano problematiche relative ai bocchettoni. Su questo punto già il testo di legge all’articolo 7 e all’articolo 9 interviene” e “inoltre c’è un emendamento che stiamo predisponendo, fatto in collaborazione tra il ministero della Protezione civile e delle politiche del mare e l’università La Sapienza, per verificare la possibilità – e aspettiamo su questo anche un parere del Mef – di adottare soluzioni tecniche ingegneristiche per limitare il rischio di intrappolamento da bocchettoni. È quello che ha un po’ di problematiche maggiori inerenti ai costi e su questo si sta analizzando la situazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Risucchiata da bocchettone in piscina, cosa prevede il disegno di legge in commissione

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