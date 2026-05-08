Elezioni FIGC | Malagò in vantaggio su Abete oggi l’incontro decisivo con la Lega Pro Svelati i prossimi passi

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolgerà l'incontro tra i candidati alla presidenza della FIGC, con il candidato Malagò che risulta in vantaggio rispetto a Abete. La riunione, che coinvolgerà anche rappresentanti della Lega Pro, sarà decisiva per definire il percorso verso le elezioni. Non sono stati ancora annunciati eventuali sviluppi o decisioni ufficiali dopo l'incontro, che si svolgerà in un clima di attesa.

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