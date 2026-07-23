Lega il ritiro a casa di Angelucci diventa un aperitivo tra piscine Ferrari e pavoni

Da roma.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ritiro di due giorni si è trasformato in un semplice incontro informale a casa di un esponente della Lega, con attività come piscina, Ferrari e pavoni. L'evento, originariamente previsto come momento di confronto e pianificazione, si è ridotto a un aperitivo o una cena. L'obiettivo di riorganizzazione e motivazione del partito non è stato raggiunto, e l'appuntamento non ha avuto il carattere di un momento strategico ufficiale.

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Dovevano essere due giorni di ritiro, è stato un aperitivo a casa Angelucci. Al massimo, una cena. Doveva essere una fucina programmatica, un appuntamento motivazionale, l’occasione per stringere i bulloni a una Lega che deve ristrutturarsi per guardare avanti. È finita con il prosecchino. Utilissimo al team building, per carità. La convocazione era partita subito dopo la manifestazione di Milano in aprile. Con Matteo Salvini che aveva convocato parlamentari, ministri e soprattutto governatori per un «ritiro» necessario a coinvolgere il partito per il rush prima delle elezioni. I governatori però avevano annunciato, non come un sol uomo ma alla spicciolata, la loro non partecipazione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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