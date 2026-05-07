A Ravenna i pavoni sono di casa | tra fascino rumori e polemiche
A Punta Marina, frazione di Ravenna, i pavoni sono diventati una presenza quotidiana, visibili tra case, giardini e strade. La loro presenza ha suscitato discussioni tra residenti e visitatori, mentre i pavoni continuano a muoversi liberamente nella zona. La presenza di questi uccelli ornamentali ha attirato l’attenzione di chi frequenta la località, tra fascino e polemiche.
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Una raccolta di contenuti
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