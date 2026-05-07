Il problema dei pavoni di Punta Marina, frazione di Ravenna, ha attirato l’attenzione oltre i confini italiani. Dopo aver causato disagi e suscitato ironia tra residenti e turisti, la questione si è estesa a livello nazionale e internazionale. Altre città nel mondo che affrontano situazioni simili hanno adottato diverse soluzioni, come recinzioni, allontanamenti programmati o interventi di gestione della fauna. Queste esperienze sono state riportate e discusse anche da media stranieri.

Pavoni di Punta Marina, tra caos e ironia. Da curiosità turistica a problema quotidiano. Il caso dei pavoni di Punta Marina, frazione del comune di Ravenna, ha ormai superato i confini locali diventando un tema nazionale e persino internazionale. Le immagini degli animali che passeggiano tra giardini, strade e abitazioni hanno fatto il giro dei social e dei talk show televisivi, tra meme, ironia e dibattiti accesi. Ma dietro il lato folkloristico della vicenda cresce l’esasperazione di molti residenti, costretti a convivere con rumori continui, escrementi, danni e persino rischi per la circolazione stradale. Nelle ultime settimane il caso è approdato più volte anche nelle trasmissioni Rai e Mediaset, dove cittadini e amministratori hanno raccontato una situazione diventata sempre più difficile da gestire.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pavoni di Punta Marina, il caso diventa internazionale: come hanno risolto il problema in altre città del mondo

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