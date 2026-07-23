L’eclissi solare più attesa dell’anno sarà visibile anche a Roma | i luoghi migliori per vederla

L’eclissi solare più attesa dell’anno sarà visibile anche a Roma, offrendo un’occasione unica per osservare questo fenomeno raro. In tutta Europa, le persone si stanno organizzando per assistere allo spettacolo, che trasformerà il tramonto in un momento speciale. Sono stati individuati alcuni punti strategici e aperti al pubblico per favorire l’osservazione dell’eclissi. L’evento si svolgerà nel tardo pomeriggio e durerà alcuni minuti, offrendo un’esperienza visiva intensa e memorabile.

L’Europa intera si sta preparando ad uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi degli ultimi, quando vedremo uno spettacolo raro, che riuscirà a trasformare il tramonto in un momento da osservare e ricordare. Stiamo parlando dell’ eclissi di Sole del prossimo 12 agosto che sarà visibile anche a Roma. Per godersela al meglio sarà però importante osservarla da una posizione panoramica, con la visuale libera e lontana dagli ostacoli che potrebbero nascondere il Sole nei minuti chiave dell’evento celeste. Ma qual è il luogo migliore per osservarla? LEGGI ANCHE: Maurizio Nichetti ritrova la locandina perduta di ‘Volere Volare’: «Una piccola scoperta archeologica urbana» Eclissi solare del 12 agosto 2026: quando e dove vederla a Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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