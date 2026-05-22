eclissi solare 12 agosto 2026 dove vederla

Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi solare visibile in alcune zone dell’Europa e del Nord Atlantico. Durante questo evento, alcune regioni potranno osservare il cielo oscurarsi temporaneamente a causa del passaggio della Luna davanti al Sole. L’ente spaziale europeo sta pianificando diverse iniziative per seguire l’evento, coinvolgendo esperti e promuovendo attività di sensibilizzazione tra il pubblico e le scuole. La data e il percorso dell’eclissi sono stati comunicati ufficialmente e sono oggetto di attenzione da parte degli appassionati di astronomia.

Il 12 agosto 2026, un’eclissi solare sarà visibile in alcune parti dell’Europa e nel Nord Atlantico. L’Esa, l’ente spaziale europeo, sta organizzando una serie di attività intorno all’eclissi, combinando competenze scientifiche, impegno pubblico e sensibilizzazione educativa. L’eclissi solare totale: ecco cos’è. Durante un’eclissi solare totale, la Luna passa direttamente davanti al Sole, bloccando gran parte della sua luce e permettendoci di vedere l’atmosfera infuocata del Sole. È uno spettacolo impressionante, che è stato visibile per l’ultima volta dall’Europa continentale nel 2006. Dopo 20 anni, il 12 agosto ci sarà nuovamente la possibilità di osservare questo raro fenomeno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Clioversis e l'Eclissi Solare del 12 agosto 2026

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