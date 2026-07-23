Charles Leclerc si prepara al Gran Premio d’Ungheria con ottimismo, dopo aver ottenuto risultati favorevoli nelle ultime gare. La Mercedes resta la squadra da battere, secondo il pilota, anche se la Ferrari ha mostrato segnali di miglioramento e potrebbe avvicinarsi alle prime posizioni. Leclerc ha dichiarato di essere in un momento di forma elevato e di voler sfruttare questa occasione per ottenere un buon risultato.

Battere il ferro finché è caldo. Con questo spirito si presenta al Gran Premio d’Ungheria Charles Leclerc, nel momento più positivo della sua stagione. Il successo conquistato a Silverstone e il secondo posto ottenuto a Spa-Francorchamps hanno rilanciato il monegasco nella classifica del Mondiale, consentendogli di recuperare terreno sui principali avversari. Il distacco da Lewis Hamilton si è infatti ridotto da 46 a 33 punti nelle ultime due gare, mentre resta ancora consistente il ritardo nei confronti del leader Kimi Antonelli, distante 78 lunghezze. Un’inversione di tendenza che ha permesso al pilota Ferrari di archiviare il periodo più complicato dell’anno e di arrivare all’appuntamento dell’Hungaroring con rinnovata fiducia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Leclerc guarda al GP d’Ungheria: “Mercedes resta il riferimento, ma Ferrari può essere più vicina”

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