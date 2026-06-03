Charles Leclerc ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la Ferrari, che lo legherà alla Scuderia fino al 2027. L’annuncio ufficiale conferma la volontà del pilota di proseguire la collaborazione, dopo voci di un possibile trasferimento in altri team di vertice. Leclerc ha dichiarato di essere molto felice di continuare con la squadra. La firma stabilisce un impegno fino a quattro stagioni, senza ulteriori dettagli sul contratto.

La storia continua. Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile trasferimento in Aston Martin o in un altro top team. Stamattina è arrivato infatti l ‘annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla Scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta (come ormai d’abitudine in F1). “ Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari, che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Charles Leclerc resta in Ferrari! Ufficiale il rinnovo pluriennale: “Non potrei essere più felice”

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