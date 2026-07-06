La Mercedes resta al top ma la Ferrari può sognare il Mondiale | ecco perché

Nel campionato 2026, Mercedes e Ferrari si contendono il primato, con i piloti di entrambe le scuderie che hanno conquistato almeno una vittoria ciascuno. Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono i nomi che si sono aggiudicati i Gran Premi finora disputati. La classifica vede la Mercedes ancora in testa, ma la Ferrari può sperare di avvicinarsi, grazie ai risultati dei suoi piloti. La stagione prosegue con diverse gare ancora da disputare.

Il tabellino delle due big è ora completo: Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno vinto tutti almeno un GP nel 2026. Ieri a Silverstone si è aggiunto l’ultimo citato, il monegasco di una Ferrari sorprendente che, nella tana dei grandi rivali della Mercedes (che è tedesca, ma ha sede a Brackley), si è decisamente candidata a rivale n. 1 per il titolo delle Frecce d’argento. Se la vittoria di Hamilton in Spagna ha rotto il lungo digiuno che durava dal 2024, il successo di Leclerc di ieri è la conferma che il progetto SF-26 è valido. Ora tutti e quattro i piloti delle due scuderie hanno vinto e sono racchiusi tra i 179 punti di Antonelli (1°) e i 108 di Charles (4°): 71 punti con 13 gare ancora da disputare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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MERCEDES REFROIDIT TOUT LE MONDE : FERRARI REVIENT AVEC UNE FORCE INCROYABLE !

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