Lecco ragazza mangia un gelato e si scatena una reazione allergica | la corsa in ospedale per salvarle la vita la gelateria chiusa dopo l’ispezione
Una ragazza ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato, richiedendo un intervento d’emergenza in ospedale. La giovane è stata soccorsa dai sanitari e portata in pronto soccorso, dove le sono stati somministrati i trattamenti necessari. Nel frattempo, la gelateria è stata sottoposta a un’ispezione e chiusa temporaneamente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’allergia o sull’esito delle cure.
Lecco, 23 luglio 2026 – Mangia un gelato per concedersi un momento di relax e di momentanea fuga dalla calura estiva e finisce in ospedale con una reazione allergica che avrebbe potuto avere delle serie conseguenze se non fossero intervenuti i medici. È la disavventura accaduta a una ragazza, che a Lecco era entrata assieme alla madre in una gelateria per prendersi un cono. La ragazza ha cominciato a sentirsi male, al punto di dover chiamare un’ambulanza e di dover correre al pronto soccorso del Manzoni. I medici hanno subito somministrato la terapia d’urgenza per l’anafilassi e ristabilire i parametri normali, “evitando così conseguenze ben più gravi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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