Una ragazza ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato, richiedendo un intervento d’emergenza in ospedale. La giovane è stata soccorsa dai sanitari e portata in pronto soccorso, dove le sono stati somministrati i trattamenti necessari. Nel frattempo, la gelateria è stata sottoposta a un’ispezione e chiusa temporaneamente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’allergia o sull’esito delle cure.

Lecco, 23 luglio 2026 – Mangia un gelato per concedersi un momento di relax e di momentanea fuga dalla calura estiva e finisce in ospedale con una reazione allergica che avrebbe potuto avere delle serie conseguenze se non fossero intervenuti i medici. È la disavventura accaduta a una ragazza, che a Lecco era entrata assieme alla madre in una gelateria per prendersi un cono. La ragazza ha cominciato a sentirsi male, al punto di dover chiamare un’ambulanza e di dover correre al pronto soccorso del Manzoni. I medici hanno subito somministrato la terapia d’urgenza per l’anafilassi e ristabilire i parametri normali, “evitando così conseguenze ben più gravi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lecco, ragazza mangia un gelato e si scatena una reazione allergica: la corsa in ospedale per salvarle la vita, la gelateria chiusa dopo l’ispezione

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