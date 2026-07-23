Ha una reazione allergica dopo aver consumato un gelato | chiuso locale

Una donna ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato in un locale. È stata portata in ospedale a Lecco, dove è stata assistita. Successivamente, l’Ats ha effettuato controlli nel locale e ha emesso una multa. Il locale è stato chiuso temporaneamente.

Una donna ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato: è stata salvata all'ospedale di Lecco. L'Ats ha svolto poi alcuni controlli e multato il locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La tragedia di Adriano DOrsi, sedicenne di Casoria morto dopo aver consumato un gelato, riapre il…

Notizie e thread social correlati

Andreas Muller in ospedale dopo una forte reazione allergica: “Mi sono spaventato, non mi era mai successo”Il 4 luglio 2026, il ballerino e imprenditore è stato ricoverato in pronto soccorso a Sapri a causa di una reazione allergica improvvisa.

Leggi anche: Lecce, Stefania Verardi morta a 59 anni dopo l'intervento estetico al seno: si ipotizza una reazione allergica al farmaco anestetico. Disposta autopsia

Temi più discussi: Shock anafilattico. Quei minuti che possono salvarti la vita; Punta da un insetto, va in shock anafilattico. Salvata dal presidente della Croce Rossa; Reazione allergica alla processionaria sull'altopiano del Celado, interviene l'elicottero; Reazione allergica dopo una puntura, turista salvata in spiaggia dal presidente della Croce Rossa e da due medici.

Ha una reazione allergica dopo aver consumato un gelato: chiuso localeUna donna è stata ricoverata in pronto soccorso all'ospedale Manzoni di Lecco dopo una grave reazione allergica avuta dopo aver consumato un gelato. Fortunatamente con lei, c'era anche la madre che l' ... fanpage.it

L'ex campione olimpico di scherma, che all'inizio del mese ha rischiato la vita a causa di una grave reazione allergica, fa sapere di essersi ripreso e ringrazia tutti coloro che gli sono stati vicini x.com

Reazione allergica dopo un gelato, l'Ats chiude l'attività che l'ha venduto(ANSA) - MONZA, 23 LUG - L'Agenzia di tutela della salute di Brianza ha chiuso nei giorni scorsi una gelateria di Lecco dopo che una giovane si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni ... msn.com