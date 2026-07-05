Andreas Muller in ospedale dopo una forte reazione allergica | Mi sono spaventato non mi era mai successo

Il 4 luglio 2026, il ballerino e imprenditore è stato ricoverato in pronto soccorso a Sapri a causa di una reazione allergica improvvisa. Ha riferito di aver avvertito sintomi preoccupanti e di essersi spaventato, poiché non era mai successo prima. La reazione ha richiesto cure mediche urgenti, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali complicazioni o prognosi.

Il ballerino e imprenditore Andreas Muller – conosciuto per la sua partecipazione di lungo corso ad Amici – ha raccontato su Instagram che il 4 luglio 2026 è stato ricoverato in pronto soccorso a Sapri in seguito ad una reazione allergica inaspettata, per la quale ha avvertito sintomi preoccupanti. Muller, che ha 30 anni, è sposato con la collega Veronica Peparini ed ha due figlie, ha raccontato che ieri si trovava a Sapri per motivi di lavoro e si è sentito male. “Mentre stavo pranzando ho avuto una forte reazione allergica. Ho iniziato a sentire palpitazioni ovunque, il mio corpo è diventato rosso e pieno di macchie nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Full video:After 7 years abroad, the younger sister returned home to nothing but tears.

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