Una ragazza ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato in una gelateria di Lecco. La giovane si trovava con la madre al momento dell’incidente. L’Ats ha chiuso l’attività di vendita del gelato coinvolto. Nessuna informazione sulle condizioni di salute della ragazza. La chiusura dell’esercizio è stata disposta in via precauzionale. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’allergia o sugli ingredienti coinvolti.

Voleva mangiarsi un gelato e concedersi un momento di relax. Una reazione allergica ha rovinato tutto. È successo a Lecco a una ragazza che si trovava con la madre in una gelateria della città. L'attività commerciale è stata temporaneamente sospesa. A prestare il primo intervento alla giovane è stata sua mamma, che l'ha accompagnata all'ospedale Manzoni. Lì è stata subito presa in cura dai medici e dagli infermieri, che hanno somministrato alla paziente la terapia d'urgenza per l'anafilassi. Un intervento che ha «evitato conseguenze ben più gravi», ha riferito l'Ats (Agenzia per la tutela della... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Lecco.

© Milano.corriere.it - Lecco, ragazza mangia un gelato e ha una reazione allergica. L'Ats chiude l'attività che l'ha venduto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lecco, ragazza mangia un gelato e si scatena una reazione allergica: la corsa in ospedale per salvarle la vita, la gelateria chiusa dopo l’ispezioneUna ragazza ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato, richiedendo un intervento d’emergenza in ospedale.

Ha una reazione allergica dopo aver consumato un gelato: chiuso localeUna donna ha avuto una reazione allergica dopo aver mangiato un gelato in un locale.