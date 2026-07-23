Lecce la telenovela Banda continua | rientra in Italia ma

Lameck Banda, attaccante del Lecce, è tornato in Italia dopo aver saltato il raduno della squadra in vista della stagione 2026-27. La sua assenza aveva generato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, e ora il giocatore è rientrato nel paese, ma la situazione rimane irrisolta. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del suo mancato arrivo e sul suo futuro con il club.

Continua a fare discutere il caso relativo a Lameck Banda, attaccante del Lecce che non si era presentato in occasione del raduno della formazione salentina in vista della stagione 202627. Un fuoriprogramma che aveva spinto il club giallorosso ad emettere un comunicato molto duro nei confronti del proprio calciatore. Arrivano dallo Zambia nuovi aggiornamenti sulla vicenda che riguarda Lameck Banda. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa NKANI, una delle principali testate giornalistiche del Paese africano, l'esterno offensivo del Lecce è partito nel pomeriggio di mercoledì alla volta dell'Italia. L'agenzia riferisce che Banda si è imbarcato su un volo Ethiopian Airlines in partenza dal Kenneth Kaunda International Airport di Lusaka, accompagnato dalla moglie, sposata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

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