Lecce esplode il caso Banda | niente rientro in Italia e il club valuta misure disciplinari

Lecce ha deciso di non consentire il rientro in Italia a Lameck Banda, innescando tensioni tra il giocatore e la società. Il club sta valutando misure disciplinari e legali in risposta alla situazione. La vicenda ha generato un clima di conflitto interno, mentre il calciatore non ha ancora fatto ritorno nel paese. La questione si inserisce in un avvio di stagione particolarmente turbolento per la squadra.

Lecce, cresce il caso Banda: niente rientro in Italia, tensione alle stelle e il club valuta misure disciplinari e legali. Il Lecce vive un avvio di stagione turbolento sul fronte Lameck Banda, con una situazione che sta creando tensione all’interno del club. L’attaccante, infatti, non ha ancora fatto rientro in Italia per rispondere alla convocazione fissata dalla società in vista della ripresa delle attività sportive, un’assenza che ha spinto il club a intervenire con una nota ufficiale dai toni netti. Il ritardo e le motivazioni del giocatore. Banda non si è presentato al raduno e ha comunicato alla società che la sua assenza è dovuta al protrarsi di imprecisate problematiche logistiche e burocratiche. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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