Leao aspetta Premier e Liga | il giocatore resiste alla Turchia e il Milan fissa il prezzo

Da milanzone.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è ancora in sospeso. Il giocatore mira a trasferirsi in Premier League o in Liga, mentre il club rossonero valuta la cessione e ha fissato un prezzo di vendita. La società ha bisogno di risorse per sostenere gli acquisti recenti di Goncalo Ramos e Mario Gila, e la trattativa con il giocatore resta in attesa di sviluppi. Leao non ha ancora accettato le offerte attualmente sul tavolo.

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La situazione tra Leao e il Milan resta in fase di stallo. Il portoghese desidera la Premier League o LaLiga, mentre alla società rossonera serve finanziare il mercato, dopo gli innesti onerosi di Goncalo Ramos e Mario Gila. Dalla Turchia arrivano offerte allettanti per il giocatore che fatica ad accettarle: dopo tanto tempo in Italia il desiderio di confrontarsi in un campionato estero rimane costante. Il mercato del Milan rallenta. Il calciomercato ha avuto degli sviluppi immediati durante le scorse settimane, portando a casa un nuovo numero nove e un difensore di stazza. Ma ora che la squadra sta tornando al completo per le amichevoli estive la situazione ha subito un leggero stand by. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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