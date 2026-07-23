Leao aspetta Premier e Liga | il giocatore resiste alla Turchia e il Milan fissa il prezzo

Notizia in breve

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è ancora in sospeso. Il giocatore mira a trasferirsi in Premier League o in Liga, mentre il club rossonero valuta la cessione e ha fissato un prezzo di vendita. La società ha bisogno di risorse per sostenere gli acquisti recenti di Goncalo Ramos e Mario Gila, e la trattativa con il giocatore resta in attesa di sviluppi. Leao non ha ancora accettato le offerte attualmente sul tavolo.