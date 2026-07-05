Il Barcellona piomba su Leao! Il flirt torna vivo | il Milan fissa il prezzo
Il Barcellona ha ripreso i contatti con Rafael Leao, riaprendo il corteggiamento per il giocatore. Il club spagnolo ha valutato ufficialmente il costo del cartellino, mentre il Milan ha fissato il prezzo di partenza. La trattativa tra le due squadre si riaccende dopo un periodo di stand-by. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma l’interesse del Barcellona resta vivo.
Il Barcellona rilancia per Rafael Leao: corteggiamento riaperto e valutazione rossonera definita. Il Barcellona torna a guardare con interesse a Rafael Leao. Un vecchio corteggiamento che può riaccendersi proprio mentre il Milan considera il numero 10 in uscita, nonostante l’arrivo di Rúben Amorim sulla panchina rossonera. Le fiammate di Leao al Mondiale — l’ultima l’assist decisivo per Gonçalo Ramos, nuovo acquisto del Milan, nel successo del Portogallo contro la Croazia — non hanno cambiato la posizione del club, ma hanno riacceso i riflettori del mercato. Tra questi, anche quelli del Barça, che dopo l’operazione da 70?89 milioni per Anthony Gordon è ancora alla ricerca di un altro rinforzo offensivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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