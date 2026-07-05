Il Barcellona piomba su Leao! Il flirt torna vivo | il Milan fissa il prezzo

Notizia in breve

Il Barcellona ha ripreso i contatti con Rafael Leao, riaprendo il corteggiamento per il giocatore. Il club spagnolo ha valutato ufficialmente il costo del cartellino, mentre il Milan ha fissato il prezzo di partenza. La trattativa tra le due squadre si riaccende dopo un periodo di stand-by. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma l’interesse del Barcellona resta vivo.