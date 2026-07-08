Napoli blitz dalla Turchia per il giocatore! Manna fissa il prezzo

Romelu Lukaku verso la Turchia: il Besiktas accelera per l’attaccante del Napoli, che lo cede a 6 milioni di euro. L’offensiva del club turco segue il fallimento della trattativa per Vlahovic. Besiktas su Lukaku: contatti avviati con il Napoli. Secondo quanto riporta il quotidiano turco Fanatik, le Aquile Nere hanno intensificato gli sforzi per portare il centravanti belga in Super Lig. La dirigenza ha già contattato l’entourage del giocatore e richiesto i referti medici aggiornati. Parallelamente, il Besiktas ha avviato i primi sondaggi con il Napoli per verificare la cessione. L’operazione è considerata sostenibile economicamente dal club turco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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