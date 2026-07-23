Le storie di Una mattina al Festival di EMERGENCY

Durante il Festival di EMERGENCY si è svolto un evento dal vivo dedicato alla Resistenza italiana e al lavoro che la sostiene. L'incontro, inserito nella rassegna Tempi coraggiosi, si è tenuto il 5 e il 6 settembre. La manifestazione comprendeva cinque incontri curati dalla redazione del Post, con l’obiettivo di approfondire temi legati alla storia e alla memoria della Resistenza.

Un racconto, dal vivo, sulla Resistenza italiana e sul lavoro che ci sta dietro. L'incontro fa parte della rassegna Tempi coraggiosi, all'interno del Festival di EMERGENCY: cinque incontri - in programma il 5 e il 6 settembre - ideati e curati dalla redazione del Post. Un percorso breve e diretto dentro fenomeni sociali, politici e culturali del nostro tempo, dove il coraggio si fa storia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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