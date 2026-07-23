Le quote di Conte come eventuale ct dell’Italia sono scese da 12 a 2,75 in poche ore. I bookmaker sembrano aver preso atto di un possibile rifiuto di Guardiola e puntano sul fatto che la decisione finale dipenderà dai finanziamenti dei club di Serie A. La variazione delle quote indica un cambiamento nelle aspettative sul nome che guiderà la nazionale.

Cosa sanno i bookmakers che noi non sappiamo? Più che altro pare che abbiano annusato il no di Guardiola, e che abbiano capito che alla fine la corsa alla panchina della Nazionale sarà decisa dai soldi dei club di Serie A. Ragion per cui ecco che le quote di Antonio Conte ct crollano vertiginosamente, di colpo. Come emerge dall’analisi dei betting analyst di Planetwin365 e Goldbet – riporta Agipronews – “ crolla a 2,75 la quota del Conte-bis, rispetto al 12,00 di appena ventiquattro ore fa. Ecco che l’ex tecnico di Napoli e Juventus si riporta in pole per il ruolo di ct, alla pari con Andrea Pirlo”. Rimane in scia Pep Guardiola, a 3,50.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Le quote di Conte ct dell’Italia crollano: ieri era a 12, oggi a 2,75. Alla fine decideranno i soldi della Serie A

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