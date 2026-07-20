Frenata Conte nuovo ct dell’Italia? L’appoggio della Lega Serie A non basta | il retroscena sulle pretese economiche dell’ex Juve

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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di Luca Fiore Frenata Conte sulla panchina della Nazionale? L’ex Juve pretende troppo di ingaggio e prendono quota i nomi di Roberto Mancini e Andrea Pirlo. La nazionale italiana è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico per ricostruire il gruppo e scendere in campo con una rinnovata determinazione sportiva. Dopo aver fallito l’accesso agli ultimi tre Mondiali, la federazione sta valutando con estrema attenzione i profili per il futuro. Tra le candidature più autorevoli spicca quella di Antonio Conte, che ambiva a questo ruolo già da diversi mesi, ancor prima di ufficializzare l’addio al Napoli. Nonostante l’appoggio garantito dalla Lega Serie A, i dialoghi hanno subito una netta frenata a causa delle condizioni presentate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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