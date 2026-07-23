Le proteste a Montecitorio per la morte di Fakir se la prendono anche con la sinistra | Doveva impedire che passasse il decreto sicurezza – il video

Le proteste a Montecitorio per la morte di Abderrahim Fakir sono arrivate anche a Roma, dove manifestanti hanno urlato “verità e giustizia per Fakir”. Alcuni hanno criticato la sinistra, accusandola di non aver impedito il passaggio del decreto sicurezza. La manifestazione si è svolta davanti alla Camera dei Deputati, con cori e striscioni. Non sono stati riportati scontri o incidenti durante l’evento.

Le proteste per la morte a Bologna di Abderrahim Fakir sono arrivate anche a Roma, fino a Montecitorio. Al grido di «verità e giustizia per Fakir», a radunarsi in piazza per la morte ingiusta del 42enne di origine marocchine, deceduto a Bologna durante un’operazione di fermo compiuta dalla polizia, sono stati gli esponenti di Potere al Popolo, Usb, Sanitari per Gaza e dei movimenti studenteschi OSA e Cambiare Rotta. Tutti uniti per protestare contro l’impunità dei due agenti coinvolti, protetti dallo scudo penale, ma anche per accusare la politica di complicità in un «assassinio di Stato». Il grido della piazza contro il decreto sicurezza, lo scudo penale e per le dimissioni del ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Open.online

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