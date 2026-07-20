Durante una manifestazione a Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La protesta si è svolta senza autorizzazione ufficiale. Dopo l'incidente, Matteo Salvini ha scritto su X criticando la sinistra, accusandola di alimentare l'odio contro le forze di polizia. Non sono stati riportati dettagli su feriti o arresti.

Dopo gli scontri tra manifestanti e polizia durante il presidio a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, Matteo Salvini ha commentato su X quanto avvenuto attaccando la sinistra “irresponsabile e anti-italiana che alimenta l’odio verso chi indossa una divisa e ci difende”. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato inoltre che sarà a Bologna per “portare il mio sostegno e la mia solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia di Stato”. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scontri alla manifestazione per la morte di Fakir a Bologna, Salvini attacca la sinistra "che alimenta l'odio"

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LIVE Bologna, manifestazione dopo morte di Abderrahim Fakir, scontri alla Prefettura: diretta video

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