Le persone che vivono più a lungo non fanno esercizio fisico le regole dell’esperto di longevità Dan Buettner
Un esperto di longevità ha affermato che le persone che vivono più a lungo non praticano esercizio fisico. Questa affermazione contrasta con molte raccomandazioni sul mantenimento di uno stile di vita attivo. L’osservazione si basa su studi osservazionali che collegano l’attività fisica intensa a una durata di vita più breve in alcuni casi. La questione rimane complessa, e gli esperti continuano a studiare quali abitudini contribuiscano a una vita più lunga e sana.
Mentre siamo sempre più concentrati su come mantenere uno stile di vita salutare, è importante comprendere anche quali abitudini ci possano aiutare a vivere più a lungo e meglio. In molti credono che la chiave risieda nel trascorrere più tempo in palestra, ma l’esperto di longevità Dan Buettner sostiene che il vero segreto stia nel movimento quotidiano. Dan Buettner: il segreto della longevità? Non la palestra, ma il movimento quotidiano. Per vivere più a lungo non serve necessariamente trascorrere ore in palestra. Secondo Dan Buettner, ricercatore statunitense e tra i massimi esperti di longevità, il vero segreto delle persone che superano i cento anni è un altro: muoversi in modo naturale durante tutta la giornata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Longevità Cosa Mangiano le Persone che Vivono Molto a Lungo
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