Il segreto della longevità delle farfalle Heliconius | vivono 25 volte più a lungo delle altre

Uno studio dell’Università di Bristol rivela che alcune farfalle tropicali, appartenenti alla specie Heliconius, vivono fino a 25 volte più a lungo rispetto ad altre farfalle. La ricerca indica che queste farfalle potrebbero aver adottato una strategia biologica per rallentare l’invecchiamento e prolungare la loro durata di vita. I ricercatori hanno analizzato i meccanismi che permettono loro di mantenersi in salute più a lungo.

Secondo uno studio condotto dall'Università di Bristol, un gruppo di farfalle tropicali potrebbe aver sviluppato una peculiare strategia per mantenersi in salute più a lungo, rallentando il processo di invecchiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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