Longevità la ricetta Sprint | ecco le 4 regole fondamentali per vivere bene e più a lungo

Un nuovo studio analizza le abitudini delle persone che vivono più a lungo nelle cosiddette Blue Zone, le zone del mondo con la maggiore aspettativa di vita. Sono state individuate quattro regole principali che potrebbero contribuire a una vita più lunga e sana. La ricerca si basa sull’osservazione di queste aree e delle loro pratiche quotidiane, senza però trarre conclusioni di carattere motivazionale o teorico.

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