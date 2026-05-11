Longevità la ricetta Sprint | ecco le 4 regole fondamentali per vivere bene e più a lungo

Da ilmessaggero.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio analizza le abitudini delle persone che vivono più a lungo nelle cosiddette Blue Zone, le zone del mondo con la maggiore aspettativa di vita. Sono state individuate quattro regole principali che potrebbero contribuire a una vita più lunga e sana. La ricerca si basa sull’osservazione di queste aree e delle loro pratiche quotidiane, senza però trarre conclusioni di carattere motivazionale o teorico.

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Continuiamo a seguire i precetti derivati dall'osservazione di come campano nelle Blue Zone, le 5 aree della terra dove si vive più a lungo. Sempre per fornire dati eo esempi di come.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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