Le liste d’attesa per visite mediche continuano a essere molto lunghe, con tempi di attesa che arrivano anche a due anni per alcune prestazioni. A Faenza, ci vogliono due anni per una visita oculistica e due mesi per una densitometria ossea. Un caso particolare riguarda un giovane disabile, che ha ricevuto un appuntamento nel 2029 per una risonanza magnetica presso un ospedale della provincia. La carenza di medici e i limiti alle assunzioni sono tra le cause principali di questi ritardi.

Due anni per una visita oculistica a Faenza, due e mezzo per una densitometria ossea, uno per una visita neurologica. E poi il caso che ha fatto più discutere: quello di un ragazzo disabile a cui era stato dato appuntamento nel 2029 per una risonanza magnetica all’ospedale di Ravenna. Per quest’ultimo caso l’Ausl Romagna si è scusata e in una nota ha scritto che c’era disponibilità in una struttura privata accreditata, ma che "al momento dell’interrogazione del sistema Cup aziendale, tale disponibilità non è stata intercettata". Delle lunghe liste d’attesa per visite ed esami abbiamo parlato con il direttore generale dell’Ausl, Tiziano Carradori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le lunghe liste d’attesa: "Vincoli alle assunzioni. E senza i medici..."

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