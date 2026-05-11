Problema liste d’attesa troppo lunghe in Lombardia confermate visite in settimana fino alle 20 e il sabato mattina

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, le liste d’attesa per le visite mediche continuano a rappresentare un problema. Per cercare di ridurre i tempi di attesa, è stato deciso di confermare appuntamenti fino alle 20 nei giorni feriali e anche il sabato mattina. A supporto di questa strategia, sono stati stanziati 91 milioni di euro destinati a migliorare l’organizzazione e l’efficienza del sistema sanitario regionale.

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Milano – Liste d’attesa. Il problema è sempre quello. E ora la Lombardia ha scelto di mettere in campo 91 milioni di euro. L’obiettivo? Ridurle nettamente. risolvendo uno dei problemi più sentiti dai cittadini lombardi, spesso costretti ad attendere a lungo per una visita o un esame oppure o costretti a spostarsi fuori zona per raggiungere il proprio obiettivo. Oggi la Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, con un pacchetto di risorse che punta ad aumentare l'offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l'arretrato. Le risorse Le risorse...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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