Problema liste d’attesa troppo lunghe in Lombardia confermate visite in settimana fino alle 20 e il sabato mattina

In Lombardia, le liste d’attesa per le visite mediche continuano a rappresentare un problema. Per cercare di ridurre i tempi di attesa, è stato deciso di confermare appuntamenti fino alle 20 nei giorni feriali e anche il sabato mattina. A supporto di questa strategia, sono stati stanziati 91 milioni di euro destinati a migliorare l’organizzazione e l’efficienza del sistema sanitario regionale.

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