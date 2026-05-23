Torino medici in piazza contro le liste d' attesa lunghe e per la sanità pubblica

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino, diverse migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione organizzata dalla Cgil. La protesta era contro le lunghe liste d’attesa e a favore della sanità pubblica. I partecipanti si sono radunati in piazza per esprimere il loro dissenso e chiedere interventi sul sistema sanitario. La manifestazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa con un corteo nel centro cittadino.

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Diverse migliaia di persone hanno partecipato a Torino alla manifestazione indetta dalla Cgil a difesa della sanità pubblica e contro le liste d’attesa troppo lunghe. Il corteo è partito dal grattacielo sede della regione Piemonte per arrivare in piazza Carducci, dietro all’ospedale Molinette. Cina, i soccorritori nella miniera dopo l'esplosione. Un ferito: "Non ho sentito rumori, sono svenuto per il fumo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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