"Ancona guarda al mondo, l’ Università Politecnica delle Marche è fiera di voi e vi affida questo orizzonte con tanta, tanta fiducia". Negli occhi, e soprattutto nelle parole del magnifico rettore Enrico Quagliarini, una tangibile emozione da condividere con le oltre 350 corone d’alloro, loro famiglie e amici, le numerose autorità presenti e la città. Uno dei momenti della sua "prima" cerimonia delle " Lauree in piazza ", accolta per la prima volta all’ombra della statua di Cavour. Festa doveva essere, festa è stata per studentesse e studenti: "Non c’è alcun protocollo prestabilito, né questa rappresenta una sfilata che rischia di distogliere l’attenzione dai protagonisti che siete voi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le lauree in piazza Cavour. L’abbraccio ai 350 studenti: "Oggi i protagonisti siete voi. Non abbiate paura dei sogni"

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