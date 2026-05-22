Ieri si è svolta un'iniziativa di karting in piazza, organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’evento si è tenuto sia all’interno della Fortezza che sul piazzale dello stadio, coinvolgendo i partecipanti in attività legate alla sicurezza stradale. Durante l’evento sono state presentate dieci regole fondamentali per la guida sicura, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e il pubblico presente. L’attività ha visto la partecipazione di istruttori e rappresentanti delle istituzioni.

Un’iniziativa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quella che si è tenuta ieri in Fortezza e sul piazzale dello stadio. L’iniziativa denominata "Karting in Piazza" è stata patrocinata dal Comune e organizzata dall’Automobile Club di Siena, evento improntato all’avviamento allo sport ed all’educazione stradale. "Il progetto nasce nel 2013 da Aci Sport e si svolge a livello nazionale - afferma Gabriele Gragnoli presidente dell’Automobile Club Siena - ci sono delle città che si candidano ad accogliere questo tipo di manifestazioni, come noi e altre delegazioni provinciali che sono state accettate da Aci Sport". La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Karting in Piazza: "Voi siete ambasciatori di sicurezza stradale. Ecco le 10 regole d’oro"

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Karting in Piazza stagione 2025

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