Un messaggio rivolto ai giovani ricorda che lo scooter non è un giocattolo e invita a prestare attenzione alla sicurezza. La perdita di un bambino ha causato dolore e ha portato a un appello per maggiore prudenza tra chi utilizza questo mezzo. Non sono stati forniti dettagli su incidenti specifici o misure adottate, ma si evidenzia l’importanza di comportamenti responsabili per evitare tragedie.

La perdita del piccolo Antonio ha lasciato una ferita profonda nel cuore di tutti noi. Una ferita che nessuna parola potrà mai guarire. In questi giorni abbiamo visto una comunità intera stringersi attorno a una famiglia distrutta dal dolore. Abbiamo visto il valore della solidarietà, del rispetto e dell’amore umano. Ma davanti a tragedie così grandi abbiamo anche il dovere di fermarci a riflettere. La vita è il bene più prezioso che possediamo e troppo spesso ce ne dimentichiamo. Ai giovani vogliamo rivolgere un appello sincero: abbiate cura di voi stessi. Non lasciate che la fretta, l’incoscienza o la voglia di apparire abbiano il sopravvento sul buon senso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Appello ai giovani: “Lo scooter non è un giocattolo, abbiate cura di voi stessi”

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