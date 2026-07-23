Durante un concerto a Milano, 80mila persone sono state costrette a cercare riparo a causa di un temporale improvviso con grandine di grandi dimensioni, vento e fulmini. L’evento, durato circa trenta minuti, ha visto l’interruzione dello spettacolo dopo aver eseguito sei canzoni. L’artista ha commentato l’accaduto esprimendo amarezza e affermando di aver vissuto uno dei migliori momenti della sua carriera, promettendo di tornare in futuro.

Trenta minuti esatti di concerto, sei canzoni eseguite e 80mila persone costrette a cercare riparo sotto u n nubifragio accompagnato da vento, fulmini e chicchi di grandine di grandi dimensioni. È quanto successo il 18 luglio all’ Ippodromo Snai La Maura, la notte in cui la tappa milanese del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour di Bad Bunny è stata tranciata a metà. A cinque giorni da quell’interruzione forzata per ragioni di sicurezza pubblica, sfociata in un annullamento definitivo senza recupero, l ‘artista portoricano ha affrontato l’argomento. Lo ha fatto mercoledì sera dal palco di Bruxelles, chiudendo la parentesi europea della sua tournée e rompendo il silenzio sugli eventi del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le cose di Dio non sono nelle nostre mani. Stavo facendo uno dei migliori spettacoli della mia vita. Un giorno tornerò”: l’amarezza di Bad Bunny per il concerto interrotto dalla grandine a Milano

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Bad Bunny e il concerto interrotto a Milano: Uno dei migliori della mia vita, tornerò

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Bad Bunny a Milano, concerto interrotto dalla grandine: ci sono feritiIl concerto di Bad Bunny a Milano, svoltosi sabato 18 luglio, è stato interrotto a causa di un temporale con grandine e raffiche di vento.

Bad Bunny rompe il silenzio sul concerto di Milano interrotto dalla grandine: la promessa ai fanDurante il concerto di Bad Bunny a Milano il 18 luglio, il rapper ha interrotto lo spettacolo a causa di una grandinata improvvisa.

Temi più discussi: Bad Bunny a Milano: dal supermercato al Super Bowl, 10 cose che forse non sapete su di lui; Pioggia torrenziale, fulmini e giganteschi chicci di grandine su Milano. La seconda data del concerto di Bad Bunny interrotta dopo circa mezz'ora. Evacuate 80mila persone dall'ippodormo San Siro. Diverse persone ferite alla testa dalla grandine. Tutti gli aggio; Bad Bunny ha trasformato il suo concerto a Milano in una grande festa di paese; Bad Bunny, la promessa all’Italia dopo il concerto annullato: Tornerò a Milano.

Stavo tenendo uno dei migliori spettacoli della mia vita. Ma le cose della natura, le cose di Dio, sfuggono al nostro controllo. Un giorno tornerò a Milano. Così Bad Bunny, il cantante e performer portoricano, è tornato sull'esibizione interrotta il 18 luglio scorso x.com

Bad Bunny ricorda il concerto interrotto dalla grandine a Milano: Era uno dei migliori della mia vita, torneròL'artista portoricano dal palco di Bruxelle: Le cose della natura, le cose di Dio, non sono nelle nostre mani ... corriere.it

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