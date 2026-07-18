Bad Bunny a Milano concerto interrotto dalla grandine | ci sono feriti

Il concerto di Bad Bunny a Milano, svoltosi sabato 18 luglio, è stato interrotto a causa di un temporale con grandine e raffiche di vento. Durante l’evento si sono verificati feriti tra il pubblico. La performance è stata sospesa temporaneamente e successivamente ripresa. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sulle loro condizioni. La pioggia intensa ha causato disagi e ha portato alla sospensione dell’attività musicale per un periodo.

La seconda data a Milano di Bad Bunny, quella di sabato 18 luglio, è stata interrotta a causa di un violento temporale, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento. Il concerto del cantante portoricano, svoltosi all'ippodromo La Maura, non è giunto a conclusione e l’area è stata evacuata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, diverse persone sono rimaste ferite dopo essere state colpite alla testa da chicchi di grandine di notevoli dimensioni e sono state assistite dal personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Milano, il concerto di BadBunny interrotto per grandine: evacuato lippodromo con 78mila spettatori

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Il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato prima interrotto e successivamente cancellato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dopo circa trenta minuti dall’inizio della performance, gli organizzatori hanno deciso d x.com

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