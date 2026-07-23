Durante il concerto di Bad Bunny a Milano il 18 luglio, il rapper ha interrotto lo spettacolo a causa di una grandinata improvvisa. Il pubblico è stato costretto ad abbandonare l’Ippodromo Snai La Maura mentre l’artista si trovava nel pieno della performance. Dopo l’evento, Bad Bunny ha comunicato ai fan di aver apprezzato l’affetto e ha promesso di tornare in Italia per un nuovo concerto. Nessuna data è stata ancora annunciata.

Per i fan italiani, quella del 18 luglio è rimasta una serata a metà. Bad Bunny era appena entrato nel vivo del suo concerto a Milano quando il cielo ha cambiato tutto, costringendo il pubblico ad abbandonare l’Ippodromo Snai La Maura. Ora, a distanza di pochi giorni, il cantante ha deciso di parlare per la prima volta di quanto accaduto e lo ha fatto lanciando una promessa ai suoi fan. Dal palco di Bruxelles l’artista portoricano ha fatto capire che il legame con la città meneghina non si è spezzato sotto la grandine. Anzi, quel concerto finito troppo presto sembra essergli rimasto particolarmente impresso. Bad Bunny, cos’ha detto sul concerto a Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Bad Bunny rompe il silenzio sul concerto di Milano interrotto dalla grandine: la promessa ai fan

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Il CONCERTO di BAD BUNNY a MILANO interrotto a causa del TEMPORALE

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Bad Bunny a Milano, concerto interrotto dalla grandine: ci sono feritiIl concerto di Bad Bunny a Milano, svoltosi sabato 18 luglio, è stato interrotto a causa di un temporale con grandine e raffiche di vento.

Temi più discussi: Non possiamo cambiare il passato. Godetevi il presente. Stasera siamo tutti portoricani: dal lavoro al supermercato a icona pop amata in tutto il mondo, Bad Bunny conquista Milano; Bad Bunny in tour sfoggia outfit low cost: i piccoli brand locali e la collaborazione con Zara; Una tempesta incredibile. Il diluvio e la grandine mettono tutti in fuga al concerto di Bad Bunny; Bad Bunny, la grandine e le polemiche: cosa non va all'Ippodromo La Maura, meta anche di molti ticinesi.

Un giorno tornerò a Milano: Bad Bunny rompe il silenzio dopo la tempesta! Dopo la brusca interruzione del concerto dello scorso 18 luglio all'Ippodromo La Maura a causa di una forte grandinata, l'artista portoricano ha voluto dedicare un pensiero spec x.com

Il mio insegnante di spagnolo non mi ha mai insegnato a perrear. Bad Bunny l'ha fatto. Il reggaeton è pieno di slang che nessun libro di testo copre! reddit

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