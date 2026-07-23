L’attore ha commentato che in alcune scene di Odissea, il film di Christopher Nolan, la controfigura non era un uomo ma una donna. Si tratta di Devyn Dalton, una stunt performer canadese. Dalton ha sostituito l’attore in alcune sequenze, e Damon ha affermato che le sue braccia sono le più belle che abbia mai visto. Il film sarà nelle sale italiane dal 16 luglio 2026.

M att Damon ha rivelato che, in alcune delle scene più spettacolari di Odissea, il kolossal di Christopher Nolan al cinema in Italia dal 16 luglio 2026, la sua controfigura non era un uomo ma una donna: la stunt performer canadese Devyn Dalton. L’attore lo ha raccontato al podcast Happy Sad Confused, mentre il film continua a polverizzare record al box office in tutto il mondo, rendendo omaggio a un lavoro che nel cinema resta quasi sempre nell’ombra: quello delle controfigure, e in particolare delle donne che raddoppiano gli attori uomini nelle scene più fisiche. L'Odissea di Christopher Nolan, cast e foto. guarda le foto Chi è Devyn Dalton, la controfigura di Matt Damon in Odissea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Le braccia più belle che abbia mai visto», ha detto l'attore parlando della sua controfigura. Ecco chi è la donna dietro Odisseo

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